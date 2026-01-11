（新北中央社）第2野党・民衆党は11日、黄国昌（こうこくしょう）主席（党首）らが同日夕方に米国に向けて出発すると明らかにした。ワシントンを訪問し、米政府関係者との会談を予定している。



党によると、国防や関税など台湾の人々が関心を寄せる話題について、米側と話し合う。同党の比例区選出の立法委員（国会議員）が今月末に議員辞職することにより、繰り上げ当選を予定している王安祥氏らが同行する。



14日朝に台湾に戻る予定。



黄氏は報道陣の取材に対し、米側への配慮から直前の発表になったと説明。日程について米国の対台湾窓口機関、米国在台協会（AIT）などと10日午後まで調整を行っていたとした。



また、米国からの軍事調達や高い関税率に対する国民の関心は高いと言及。米政府と直接意見を交わし、国民の考えを伝える必要があると述べた。



（陳俊華／編集：田中宏樹）