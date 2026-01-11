¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤éÈ¿¶Á¡¡¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ëÃË¡×
¡¡¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬1·î8Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£²¬ËÜÏÂ¿¿¡Ê29¡Ë¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûß·Â¼Âó°ì¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¡ÖÂÎ¤Ë1ÅÙ¤â¥á¥¹Æþ¤ì¤º¡×¹äÏÓ¤Î¸Ø¤ê¤Ä¤Å¤ë¡¡¡ÖÃËµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÑËº¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥«¥º¥Þ¤òÃÎ¤í¤¦¡ªGet to know Kazuma¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥í¥´¤òÇØ·Ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅú¤¨¤ë²¬ËÜ¤Î»Ñ¡£²¬ËÜ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤ÎÍ³Íè¤ä¹¥¤¤Ê±Ç²è¡¢¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤ÎInstagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤Ý¤ä¤Ý¤ä¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ëÃË¤Ç¤¹¡×¡ÖA lovely man who loves Toronto¡×¡ÖÂçÃ«¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£