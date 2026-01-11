お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（49）が9日配信のABEMA「ときめきファンファーレ」（金曜後7・00)に生出演。女性を助けて転倒し、肋骨を骨折したことを明かした。

番組冒頭、「みなさん、健康とか、しっかり大事にしてくださいね、本当に」と切り出したクロちゃん。「今日クロちゃん姿勢いいなと思ったら…」と突っ込まれると、「実は私、コルセットを巻いております」とシャツをめくって痛々しい姿を披露した。

コルセットは腰よりも上に巻かれており、共演者らに指摘され「うしろ、やっちゃったんで」と意味深発言。「昨日の夜、女性とバーで飲んでたんですけど、その女の子が倒れ込みそうになったから危ないと思って助けたら、助けた拍子に俺がコケちゃって、ケガして。痛いなーと思ったんで、今日病院に行ってみたら、骨が折れてました」と肋骨を骨折したことを激白した。

田中れいなから「聞きたいこといっぱいある。その女誰?」と直球質問が飛ぶと、「その女って言い方やめて。元恵比寿マスカッツの松岡凛ちゃんって言って…」とグラビアアイドルの松岡の名前を挙げた。スタジオ共演者らからは、ため息が漏れた。

「引くのやめてください」とクロちゃん。「うまくいきそうなんですか」と突っ込まれると、「いきそうとかない。あっち側（松岡）が酔っ払って来てほしいっていうから飲みに行って」と弁解。「助けて、名誉の負傷なんですけど」と口をとがらせた。

クロちゃんは10日に自身のXで「クロちゃん名誉の負傷だしん！」「あーん、早く骨折が治りますようにー！」「やばい！骨折が痛すぎて酒飲みまくってる！」などと投稿していた。