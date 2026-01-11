寒さの厳しい冬は、服の量がどうしても増えがちですよね。そのなかで、北海道在住・ミニマリストブロガーの本多めぐさん（50代）は「冬服を9着」に厳選しているそう。着やすさやコスパ、体調管理も考えた冬の着まわし例を紹介します。また、少ない服で心地よく暮らすヒントもお聞きしました。

冬服は9着。上着はダウンジャケット1枚で過ごす

アウターはユニクロのダウンジャケット1枚のみです。40代前半まではおしゃれを優先してウールのコートなども着ていましたが、年齢とともに寒さが体にこたえるように…。数年前からダウンジャケットしか着なくなったので、ウールのコートを手放しました。冬場はマイナス気温になる北海道では、寒さ対策は必須なのです。

【写真】冬の着まわし9着

ユニクロのダウンジャケットは20年近く着ています。長もちして洗濯機でも洗えるタイプなので、ずっと重宝しています。ボトムスは裏起毛のストレートなデニムパンツを交互にはいています。寒いので裏起毛は必須です。さらに中にヒートテックのレギンスタイツも着用しています。

トップスは季節を問わず、合わせやすいものをチョイス

カーディガンは2枚を着まわしています。秋、冬、春と3シーズンをとおして着られるものをチョイス。の形はクルーネックで統一しています。

そのほか、トップスは4枚。「カーディガンと合わせて困らないデザイン」を前提にセレクトしています。タートルネックなどの衿が詰まっているデザインは着ません。また近年流行しているオーバーサイズや、袖が膨らんだデザインなど、カーディガンと合わせにくいものも選ばないようにしています。

テイストと色をそろえて「着ない服がない」状態に

重ね着する前提で、全部のアイテムをシンプルなデザインと色味にしておくと、組み合わせに困らずに服もコンパクトにできました。

「この組み合わせしか着られない服」があると、総量が増えがちなので、どの組み合わせでもいける服をそろえるのがコツです。テイストが違う服があると組み合わせしにくいので、私は「カジュアル寄り」でテイストを統一しています。

温度管理も大切。脱ぎ着しやすさが大前提

屋外ではダウンジャケットが必須。しかし屋内に入ると暖房で暑い場合もあり汗をかくことさえあります。

ですので、インナーは薄手のものにして、体温調節をしやすくしています。本当に暑いときはカーディガンも脱げるようにしています。50代からは体調管理が重要なので、汗をかきすぎないことを第一にしています。

見た目の寂しさはアクセサリーでカバー

トップスは無地のクルーネックカーディガンで統一しているので、ネックレスで少し変化をつけています。アクセサリーもどんな服でも合うデザインをそろえて、組み合わせに困らないようにしています。このようにシンプルデザインの服に厳選して9枚を着まわしています。

以前はおしゃれを優先していましたが、50代からは体調管理とそこそこ無難なファッションの両立を考えて、このコーデに落ち着きました。私にとって管理しやすい枚数で、温度調節のしやすさや着心地、そしてコスパもちょうどよい。今はこのスタイルが心地よいと感じています。服の枚数を考えるとき、ひとつの参考例になれば幸いです。