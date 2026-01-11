俳優の藤木直人（53）が11日放送の日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演し、“パパの顔”を明かした。

2005年に一般女性との結婚を発表し、1男2女のパパに。ロケで訪れたせんべい店でMCの俳優・満島真之介とEXIT・兼近大樹から一斗缶入りのせんべいをおみやげに提案されると「1人、この間出てったのよ、大学1年生で」と長男が進学を機に実家から巣立っていったことを明かした。

「そんなに大きいんですか？」と驚く2人に、藤木は「お友達と暮らすって言って（家を出た）。大学生になって家出てっちゃうんだ〜」としみじみし、「家にいるのは女の子2人だから」と明かした。

「おしゃれイズム」（日本テレビ）のMCを務めていた時にゲスト出演した俳優・岸谷五朗から言われた「180度の視界だったのが子供ができて360度になった」という言葉が、34歳で父親となってからは「すごい分かった」という。

「親のありがたさっていうか、自分の両親が自分に対してこういう気持ちを抱いててくれたんだって。自分のことしか考えないじゃん、こういう世界に入るって自分の夢を追っかけてるわけじゃん。そうじゃなくて、親の気持ちにそこで気が付くのも遅いんだけど、それはすごい思って」と自分が親になって両親のありがたさを実感したことを明かしていた。