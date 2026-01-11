3つ子パフォーマーの佐藤三兄弟が11日、都内でワンマンイベントを開催した。昨年に続く2度目のワンマンイベントで、昼夜2部で550人のファンを盛り上げた。

佐藤三兄弟は6月1日生まれ27歳の一卵性3つ子。シンクロアクロバットパフォーマンスを武器にSNSを中心に活躍中。小学生時代から新体操を始め、高校時代に全国3位に輝いた実績を持つ。

この日は冒頭から3人で息ぴったりのアクロバットパフォーマンスを披露。華麗なダンスや豪快なバク宙で会場を魅了した。さらに、この日発表した自己紹介ソング「PERFECT TRIANGLE」を初パフォーマンスしたほか、嵐「Love so sweet」や少年隊「仮面舞踏会」などを歌唱。MCとして登場した双子のお笑いコンビ、ザ・たっちから授かったギャグ「幽体離脱」も3人で披露し、最後まで会場をわかせ続けた。

三男の嘉人は「俺たちってパフォーマンスするために生まれてきたんだな」と笑みを浮かべ、長男の綾人は「テンションが上がって音を外しそうだったけど、楽しかった」と話した。

アクロバットパフォーマンスの他に、役者や歌手活動にも挑戦中。今年頑張りたいことを問われると、綾人は「音楽活動も本格的にやっていきたい。今まで新体操やダンスしかやってこなかったので大変だと思うけど、3人で一生懸命チャレンジしたい」と目標を掲げた。嘉人も「日本中の皆さんから見分けてもらえるように、さらに高く羽ばたきたい」と語った。