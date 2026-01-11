常盤貴子、「好き」がすべての原動力 俳優業にとどまらず幅広く活動 防災士の資格も
●年齢を重ねて「やんわり生きていきたいなと思うように」
1991年の俳優デビューから数多くのドラマや映画で活躍を続けている常盤貴子。1月4日からはプレミアムドラマ『京都人の密かな愉しみ Rouge-継承-』(NHK BSP4K/BS 毎週日曜22:00〜22:45)に出演中だ。俳優業のみならず、京都との縁から京都府文化観光大使を務め、能登との関わりから防災士の資格を取得するなど、さまざまな活動をしている常盤にインタビューし、本作への思いや自身の原動力など話を聞いた。
常盤貴子 撮影:蔦野裕
京都人の持つ独自の価値観や美意識を描いてきた『京都人の密かな愉しみ』の第3シーズンとなる『京都人の密かな愉しみ Rouge-継承-』。常盤は本作で再び三上(沢藤)三八子を演じている。京都屈指の老舗和菓子屋・久楽屋春信の若女将だった三八子が、三上驍(石丸幹二)と結婚しパリに去ってから8年、三八子の母・鶴子(銀粉蝶)の病を知った驍が、先妻の娘でパリ育ちの洛(穂志もえか)に店を継ぐことを提案。洛が京都に降り立ち、三八子も帰ってきて、女三代の“継承”をテーマにした物語が描かれる。
常盤は「私自身が出演者でありながら『京都人の密かな愉しみ』のファンだったのでうれしかったです」と本作のオファーを受けたときの心境を述べ、「今回は女三代で継承を考えていくという内容で、継承は京都の町において切っても切れない、重くのしかかるテーマだということを初めて知りましたし、継承の形もこれだけの方法、スタイルがあると知ったので、京都に限らず、日本全国、全世界の継承を考えなければいけない立場の皆さんに見ていただきたいなと思います」と作品の魅力を語る。
2021年より京都の伝統文化を紹介する『京都画報』(KBS京都テレビほか)に出演し、2023年に京都府文化観光大使に就任した常盤。より京都を深く知れたことも、今回の役作りに生きたという。
「『京都画報』という番組をやらせていただけたことによって、職人さんや料理人の方など、京都に住まう方々の裏側を知り、京都の町に住む重みを深く感じていたので、継承をテーマにした今回の『京都人』に向けて、すごくいい積み重ねをさせてもらえたと感じています」
演じる三八子については、「私が憧れる京女のスタイル」だと言い、「はっきりものを言いたくなるものですが、途中でやめて、『なぁ〜』みたいな。あとは察してというのは、物事を荒立てないすごくいい方法だなと思います」と語る。
常盤自身は「はっきり言ってもらいたいし、言いたいタイプ」とのことだが、年齢を重ねて三八子のようにはっきり言わない良さを感じ、変わりつつあるという。
「やんわりしていると、どちらかわからなくてミスしてしまうこともあるので、はっきり言ってもらった方がいいと思って生きてきましたが、年齢もあるのか、今はもうやんわり生きていきたいなと思うように。世の中、言わなきゃよかったということがたくさんあるので、噂話なども、何が言いたかったんだろうというところで止めるぐらいがちょうどいいのかなと思います」
洛役の穂志もえかと三八子役の常盤貴子 (C)NHK
○“瞬発力”を大切に「これからもフットワーク軽くいられたら」
デビューから今年で35年。今の俳優業に対する思いを尋ねると、「その場その場をやり切るみたいな感じで、それは今も変わりません」と答え、「自分自身がどこに向かっているのか本当にわからない。でもそれでいいと思ってるんです」と予測不能な人生を楽しんでいる。
「だからこそ自由でいられる。新年の抱負を掲げても、絶対その通りにならなくて、年末に『こんな年になるとは思ってなかったんですけど』って言う自分がすごく好きです。思わぬ1年になったという、それが激しければ激しいほど、『やったね私!』って思います」
2025年も思わぬ1年になったという。
「 (『京都人の密かな愉しみ』シリーズの)源(孝志)監督にも(同シリーズに出演していた料理研究家の)大原千鶴さんにも8年間お会いしてなかったのが、今年に入ってから源監督、大原さんとご飯に行く機会に恵まれ、そのときに源監督から『京都人やりたいんだけど出てくれない?』と言われて『やります!』と答え、9月ぐらいから撮影を始めて。そんな年になると思ってなかったけど、そういう方がやっぱり楽しいなと思います」
そして、今後も「やりたい」という気持ちを大切に、フットワーク軽く仕事と向き合っていきたいと語る。
「先のことは全くわかりませんが、出会ったもの、出会った人、出会った場所と自分自身のコラボレーションというか、その瞬発力でずっと生きてきたので、これからもフットワーク軽くいられたらいいなと思います」
●転機となった出会い明かす「人間・常盤貴子を意識するように」
俳優人生における転機を尋ねると、「大林(宣彦)監督との出会いは大きかったです」と答え、「人間・常盤貴子を意識するようになったときでもあると思います」と、人生観をも変えたと明かす。
「大林監督はなるべく線をなくそうとしていて、スクリーンとお客さんの間にも線はいらない、スタッフと役者の間にも線はいらない、すべての人は同じところに立っていて、同じ人間なんだという考え方で。私はそれまで、映画を見に来てくれた人たちのことを“観客の皆さん”という認識でいましたが、大林監督の映画に参加したことによって、映画を見に来てくれた人たちも自分の大切な仲間だと思うようになりました」
大林監督の影響で、自身も“線を引かない”生き方をするようになった常盤。「意識が変わり、本当にすごくいい出会いでした」と振り返る。
京都を心から愛し、京都府文化観光大使に就任、また、連続テレビ小説『まれ』(2015)への出演をきっかけに能登にも惚れ込み、能登半島地震後には支援活動を行い、防災士の資格も取得するなど、俳優業のみならずパワフルに活動している常盤。
「京都は単純に大好きなので、京都府の文化観光大使をやらせていただけるのはすごくうれしくて。能登は大好きな人たちがたくさんいて、大好きな人たちの笑顔が見たいから行くという感じです。支援とも思ってなくて、自分の大好きな能登に1日でも早く戻るように、皆さんの笑顔が戻るようにと思って、泥にまみれてしまったら泥かきをする。みんなで一緒にやろうよというだけのことです」
防災士の資格取得については、「心の安全」と表現する。
「能登入りするときに、『タレント風情が何度も被災地に入って……』と不安に思われる方がいるのではないかなと思い、そのために取りました。できることが増えるというわけではないですが、もし何かあっても、防災の知識がちゃんとある人間が言っていると思ってもらえれば安心してもらえるのではないかなと。何度も能登入りする人間でありたいから、ちゃんと防災の知識をつけておこうと思いました」
京都も能登も好きだから。すべての原動力は「好きという気持ち」だと言い、「好きじゃないと動かないです」と語る。
そして、俳優業も「好き」という気持ちが原動力になっている。
「役者業は妄想の世界みたいなところがあって、その世界が好きだから入り込みたいと思うし、スタッフの皆さんとのクリエーションが楽しいからやっています。見てくださる方々は同じ世界が好きな仲間だと思っているので、見てくださる方のためというより、自分たちが何を作りたいか、監督の表現したい世界を体現することが一番で、それを気に入ってくださる仲間と共有したいという思いです」
最後にファンに向けて「『京都人の密かな愉しみ』をたくさんの方々が楽しみにしてくださっていることに驚きと喜びを感じています。この世界観は源監督じゃないとできないし、NHKさんじゃないとできないもので、アート作品のような世界観を一緒に楽しんでもらえたらなと思います」とメッセージを送った。
■常盤貴子
神奈川県出身。1991年に俳優デビュー。以降、数々のドラマや映画などで活躍。主な出演作に、ドラマ『愛していると言ってくれ』(1995)、『Beautiful Life〜ふたりでいた日々〜』(2000)、大河ドラマ『天地人』(2009)、連続テレビ小説『まれ』(2015)、ドラマ『グッドワイフ』(2019)、映画『20世紀少年』(2008・2009)、『野のなななのか』(2014)など。映画『赤い月』(2003)で日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。
ヘアメイク：面下伸一(FACCIA) スタイリスト：石井あすか ブラウス、スカート：KEITA MARUYAMA アクセサリー：Classic Ko
