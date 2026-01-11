Image: Shutterstock

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2022年1月11日、「今年後半にもローンチ？ Appleがオーディオブックのサブスクをはじめるかも」という記事を掲載しました。

当時はサブスク全盛期。Apple MusicやTV+に続き、「先行するAudibleへの対抗策として『Apple版・聴き放題プラン』がいつ始まってもおかしくない」と期待していた人も多かったはずです。

でも4年経った今、Appleは定額型オーディオブックには踏み込まず、単品購入路線のまま。オーディオブックの領域はAudibleが覇権を握っているといえそう。

今読み返すと、Appleが「サブスクにしなかった」判断は、ユーザーの読み切り体験を重視した結果だったのかもしれません。「サブスク疲れ」なんて言葉も出てきたくらいですし。何でも定額にしない冷静さが、Appleにとって適切だった可能性もあると考えられますね。

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

今日の記事：今年後半にもローンチ？ Appleがオーディオブックのサブスクをはじめるかも 掲載日：2022年1月11日 著者：はらいさん

著名人によるAppleオリジナル本の読み聞かせとかありそう。

ハードウェアに限らず、Apple TV +やApple Arcadeなど、近年さまざまなサービスを展開し続けているApple（アップル）が、新たにオーディオブックの定額制サービスを始めるかもしれません。英国の週刊誌The Economistによると、Appleは次なるサブスクのテーマにオーディオブックを計画していて、今年後半のサービス開始に向けて準備中とのこと。

Audibleは12万以上の作品が聴き放題に

オーディオブックと聞くと、AmazonのAudible（オーディブル）を想像する人も多いかもしれませんね。私も去年から利用していますが、重たい本を持ち歩く必要がないところや目が疲れているときでも作品が楽しめる点が気に入っています。

Audibleはこれまで、専用コインを使って毎月1冊オーディオブックを入手することができましたが、1月27日（木）以降は12万以上の作品が聴き放題対象になり、ストリーミング再生にも対応することが発表されています。（月額は変わらず1,500円）。

これはもしかすると、Appleに対抗するための準備？ なのかもしれませんね…。

