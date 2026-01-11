「今日好き」瀬川陽菜乃、ショーパンから美脚スラリ「ビジュ最強」「スタイルも笑顔も天才」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が1月10日、自身のInstagramを更新。様々なコーディネートでのショットを公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」17歳美女「圧巻のスタイル」ほっそり美脚輝くショーパン姿
「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演していた瀬川は「新年一発目のイベントTGCたのしかったです！しずおかの人も食べものも全部だいすきだから幸せでした」とそれぞれのステージへの感謝とともにつづり、様々なコーディネートでの複数の写真を投稿。TGCのビジュアルを背景にしたフェザーカーディガンを身に着けたショットでは、ショートパンツからスラリと細い脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「すべてが似合う圧巻のスタイル」「美脚に憧れる」「ナチュラルで素敵」「ビジュ最強」「スタイルも笑顔も天才」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
◆瀬川陽菜乃、ショーパンコーデ披露
◆瀬川陽菜乃の投稿が話題
