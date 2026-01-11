『ブラウン』ってこんなにおしゃれなんだ！【ユニクロ】40・50代のきれい見え♡「冬アイテム」

今シーズンのトレンドカラーであり、重くなりがちな冬のコーデに新鮮さとやさしい印象を与えてくれる「ブラウン」。大人世代のスタイルにもぴったりのカラーです。今回【ユニクロ】から紹介するのは、シンプルななかに上品さとトレンド感が漂う、ブラウンの「冬アイテム」。カジュアルに、きれいめに、自分らしい品のよさを楽しみたい大人に寄り添ってくれそうな、この冬の心強い味方です。

こなれシルエットのブラウンカーディガン

【ユニクロ】「スフレヤーンショートカーディガン」＜DARK BROWN＞\1,990（税込・セール価格）

落ち着いた上品なロングスカートに、ほどよいこなれ感を演出するならトップスのバランスは重要。こちらのカーディガンは、ゆったりとしたシルエットと短めの丈で、トレンド感とスタイルアップのどちらも叶えてくれそうです。冬のブラックコーデは重くなりがちなところを、ブラウンのカーディガンと白インナーで、ほどよく肩の力の抜けたムードをプラス。

肩掛けしても好バランスなショート丈

ショート丈のカーディガンは、袖を通さずに肩掛けしたときもグッドバランス。ゆったりとしたシルエットとやわらかい素材感も相まって、上品な抜け感を演出してくれます。サロペットに合わせることでショート丈が活かされ、腰の位置を高く見せてくれる効果も。

クルーネックセーターできれいめコーデに抜け感を

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」＜DARK BROWN＞\3,990（税込）

シンプルなクルーネックセーターこそ、色選びにこだわりたいところ。ダークブラウンなら、黒のタックパンツとパンプスのきれいめコーデに、秋冬らしいやわらかさをプラスできます。首元のVガゼットがスウェットトップスのようなデザインで、キメすぎない抜け感を演出してくれそう。素材はコットンなので、外は寒いのに屋内が暑い……というシーンにも対応できそうです。

ベージュのコート × ブラウンセーターが好相性

きれいめコートの定番トレンチコートの肩にさらっと掛けるのもおすすめ。ベージュとブラウンは相性がよく、組み合わせることでコーデにまとまりと奥行きを与えてくれそうです。ブラウンのセーターをラフに肩掛けすることで、大人のきれいめコーデにやわらかい抜け感を演出する効果も。

