綺麗好きさん、必見ーーーッッ♡【3COINS】使い捨てだから衛生的！「キッチングッズ」

シンクまわりを清潔に保ちたいけれど、スポンジや三角コーナーの管理って意外と手間がかかるもの。そんな時に便利なのが【3COINS（スリーコインズ）】の使い捨てキッチングッズ。使い終わったらそのまま捨てられるから、衛生面でも気持ちよく使えて家事のストレスも軽減できそうです。今回は、毎日使いにうれしいキッチングッズをご紹介します。

生ごみ処理がスムーズに！「水切りゴミ袋ワイド35枚入り／ KITINTO」

「水切りゴミ袋ワイド35枚入り／ KITINTO」は、シンクに自立して置けるタイプの水切り袋。三角コーナーを使わなくても生ごみをまとめられるので、調理中のスペースが広く保てます。間口が広く、まな板やフライパンから生ごみを移しやすいのもポイント！ 袋の上を折り返すと安定感が増すので、不器用さんにも扱いやすいアイテムです。

排水口の掃除をもっと気軽に「使い捨て排水口スポンジ10本セット／ KITINTO」

毎日たまりやすい排水口の汚れには「使い捨て排水口スポンジ10本セット／ KITINTO」が活躍。硬さの違うスポンジがセットになっているので、油汚れ・ぬめり・細かい部分など、掃除場所に合わせて使い分けできます。使い捨てだから衛生面も安心◎ 汚れたスポンジを洗ったり保管したりする必要がないので、片付けの手間を考えず、気軽に掃除に取り組めそうです。

writer：内山友里