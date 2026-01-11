関西ならではの味わい！ローソン「ご当地 近畿！うまいもん祭」全9品

ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。

近畿地区のローソン店舗では、地元の名店による監修商品やご当地食材を使用した計9品が発売されます。

ローソン「ご当地 近畿！うまいもん祭」全9品

開始日：2026年1月13日(火)

販売エリア：近畿地区のローソン店舗（約2,500店）

商品数：計9品

ローソンは「ご当地！うまいもん祭」と題し、全国7つの地域ごとにご当地食材やソウルフードとコラボした商品が楽しめます。

近畿地区では、「くらこん」や「京大カレー部」、「らぽっぽファーム」といった地元企業・団体とのコラボレーション商品や、関西ならではの味わいを再現したメニューがラインナップ！

地域の魅力をマチのローソンから発信する、多彩なご当地グルメの詳細を紹介します。

からあげクン 関西だししょうゆ味

価格：298円(税込)

地域限定発売の「カルビーポテトチップス関西だししょうゆ味」をからあげクンで再現。

ふんわり豊かなかつおの風味と、まろやかな昆布のうまみが味わい深い一品です。

塩こんぶごはんとわさびツナマヨネーズおにぎり

価格：203円(税込)

大阪府枚方市の老舗食品メーカー「くらこん」の看板商品“くらこん塩こんぶ”とのコラボ商品。

昆布本来の旨みと甘みが特長の塩こんぶをごはんに混ぜ、わさびをきかせたツナマヨを中具に入れました。

爽やかなわさびの風味と塩昆布の味わいを楽しめます。

塩こんぶごはんと明太ツナマヨネーズ

価格：203円(税込)

こちらも“くらこん塩こんぶ”をごはんに混ぜ込んだおにぎり。

中具には明太子入りツナマヨネーズを使用しています。

明太子のピリッとした辛みとまろやかなツナマヨ、そして塩昆布の味わいが調和します。

京大カレー部共同開発 レモンポークカレー

価格：697円(税込)

総合料理サークル「京大カレー部」と共同開発した新感覚のスパイスカレー。

豚バラの旨みと塩レモンを効かせています。

豚バラとスパイスによるピリッとした刺激と旨みを同時に堪能できる仕上がりです。

京大カレー部共同開発 こだわりカレーパン(淡路島産玉ねぎ)

価格：167円(税込)

京大カレー部共同開発のカレーパン。

もっちりとした食感のパン生地に、ローソンファーム兵庫で栽培した“淡路島産玉ねぎ”入りのカレーフィリングを包みました。

きのことひき肉の旨みを活かし、独自配合のスパイスで甘口に仕上げています。

らぽっぽファーム監修 ポテトアップルパイ風もち食感ロール 4個入

価格：376円(税込)

さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」監修スイーツ。

同店の「ポテトアップルパイ」の味をイメージしたもち食感ロールです。

もちもち生地にさつまいもあんを塗り、果肉感のあるジューシーなシナモン入りりんごジャムとさつまいも風味クリームを巻いています。

じゅわっと甘さ広がる きつねうどん

価格：538円(税込)

かつお節、宗田節、さば節、北海道産真昆布、煮干し等のだしやエキスを使用。

雑味とにごりのない関西風の出汁に、もちもちとしたうどん、甘いきつね揚げ、ネギをトッピングしました。

お揚げの甘さが出汁に広がる味わいです。

たまごカツサンド

価格：397円(税込)

大阪のご当地グルメ「たまごカツサンド」をイメージした一品。

だしをきかせたたまご焼に衣をつけて揚げ、からしマヨソースを内側に塗ったパンで挟んでいます。

おだしのきいた肉吸い

価格：397円(税込)

肉うどんからうどんを抜いた関西のご当地グルメ「肉吸い」をイメージ。

カツオと昆布のだしをきかせた汁に、牛肉、豆腐、ねぎを入れています。

多彩なご当地グルメでお祭り気分に。

ローソン「ご当地！近畿 うまいもん祭」商品ラインナップの紹介でした。

