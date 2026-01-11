カカオのふくよかな味わい！ブルボン「生チョコトリュフ贅沢カカオ」

ブルボンから、カカオの豊かな風味が楽しめるトリュフチョコレートが期間限定で登場！

ビターチョコレートと生チョコレートを組み合わせています。

大粒サイズの贅沢な一品です。

ブルボン「生チョコトリュフ贅沢カカオ」

発売日：2026年1月13日(火) 全国発売

価格：オープンプライス

内容量：50g(個装紙込み)

賞味期限：7カ月

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

ビターチョコレートの中に、北海道産生クリームを使用した生チョコレートを閉じ込めた大粒のトリュフチョコレート。

生チョコレート特有のなめらかなくちどけとともに、カカオのふくよかな味わいが広がります。

大粒のひとくちタイプに仕上げられており、“ほおばって食べる至福”を楽しめるのが特徴です。

外側のビターチョコレートと内側の生チョコレートが織りなす、濃厚で贅沢なハーモニーを堪能できます。

冬だけの特別な味わい。

ブルボン「生チョコトリュフ贅沢カカオ」の紹介でした。

