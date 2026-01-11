一卵性三つ子タレントの「佐藤三兄弟」が１１日、都内でワンマンイベントを行った。

新体操の名門・青森大で培った息ぴったりのシンクロアクロバットパフォーマンスが話題となり、人気上昇中。次男の颯人は「年々、応援してくださる方が増えているんだなというのを実感できて、うれしい気持ちと同時に感謝の気持ちでいっぱい」と語った。

「１・１１」と１が３つ並ぶ日にファンイベントを開催しており、今年で２度目。オリジナル楽曲「ＰＥＲＦＥＣＴ ＴＲＩＡＮＧＬＥ」を初パフォーマンスしたほか、双子コンビ「ザ・たっち」から伝授された三つ子ギャグも披露。さらにゲームコーナーや抽選会などで５５０人のファンを楽しませた。

見た目も背格好もそっくりな３人。幼少期は見分けがつくように色分けされていたそうで、ほくろの位置で見分けがつくという。颯人は「３人で佐藤三兄弟だって気づいていただけることが増えたんですけど、通りすがりの皆さんも混乱させちゃっているので、最近は絶対に同じ服を着て外に出ないようにしています」と苦笑した。

２０２６年について長男・綾人は「本格的に音楽活動もやっていけたら。今まで男子新体操しかしてこなかったんですけど、３人で力を合わせて一生懸命頑張っていきたい。３人で武道館に立ちたい」。三男・嘉人は「知名度をもっと上げて、日本中の皆さんが見分けがつくようになってほしい。さらに高く羽ばたいていけるように」と飛躍を誓った。