すっかり仲良しタッグとなった人気者2人の物語は、タッグ王座獲得で結実。満開の笑顔で撮られたセルフィーに世界中から祝福のコメントが寄せられた。

【画像】笑顔がまぶしい！ 人気者タッグの“ドアップ”2ショット

WWE女子スーパースターのイヨ・スカイが6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。相棒リア・リプリーとの自撮り2ショットをアップし、タイトル獲得をファンに報告している。

「やったー！！！！！ みんな、ありがとう！！！！！」と直球で喜びを表現するとともに、「そして、めっちゃ大好きだよ、リア」と、宿命のライバルから心が通った相棒となったリア・リプリーへ感謝を綴っている。

昨年4月の「レッスルマニア」ではメインイベントで敵同士として戦っていた2人が正式にタッグを組んだのは昨秋のこと。2人の関係を良く思わなかったかつての同僚アスカとの抗争が激化するなか、日本時間6日のWWE「RAW」でイヨとリアの“RHIYO”組が、アスカとカイリ・セインの“カブキ・ウォーリアーズ”を破り、WWE女子タッグ王座を奪取。イヨにとっては自身3度目となる女子タッグ王座戴冠となった。

万感2ショットにファンも「最高のタッグ」「二人とも本当に嬉しいです、おめでとうチャンピオンズ」「めっちゃ誇らしいよ、RHIYO」「とうとうやったんだ、信じられない」「ずっとチャンピオンでいてね」と祝福のリプライを送っている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved