箱根駅伝で３連覇を果たした青山学院大の前キャプテンで、ＦＢＣ福井放送アナウンサーとなった田中悠登（２３）が１１日、自身のＸを更新。箱根実況デビューが「苦しかった」とつづった。

昨年の箱根駅伝では９区を走り、２連覇に貢献した田中アナ。アナウンサー１年目の今年は、ラジオ中継を担当する文化放送にゲスト解説として登場。自身もかつて走った８区の難所「遊行寺の坂」で特別実況を担当した。

Ｘではその際の音声を含む映像を投稿し、「選手としてもアナウンサーとしても、遊行寺の坂デビューは苦しかったです。もっとがんばります。」「＃箱根駅伝 ＃文化放送」と投稿。インスタグラムでも「遊行寺の坂はほろ苦デビューでした」と反省を記した。

今回の投稿には「全てを知ってる人の実況だからちゃんと伝わったよ」「また実況聞きたい」「分かりやすい実況でした！」「名実況」「とても良い声ですね」「田中さんとは気がつきませんでした」「経験をふまえた実況は唯一無二の武器ですね」「リスナーには最高の熱量として届いています！」などの声が届いている。