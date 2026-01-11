3つ子パフォーマーの佐藤三兄弟が11日、都内でワンマンイベントを開催した。昨年に続く2度目のワンマンイベントで、昼夜2部で550人のファンを盛り上げた。

佐藤三兄弟は6月1日生まれ27歳の一卵性3つ子。シンクロアクロバットパフォーマンスを武器にSNSを中心に活躍中。小学生時代から新体操を始め、高校時代に全国3位に輝いた実績を持つ。

テレビ出演などメディアに登場する機会も増えているが、3人の見分けがつかないと話題となっている。質問への回答も息ぴったりで、3人がよく似ていると言われると、3人同時に「はい、よく言われます」とにっこり。その後も5度、同時に回答する場面があり、笑いを誘っていた。

見分け方を尋ねると、長男の綾人は「僕は首に大きなほくろがある」。次男の颯人は「左目の下に三角形にほくろがある」。三男の嘉人は「右目の下に2つほくろがある」と説明。ファンは後ろ姿でも見分けがつくといい、報道陣を驚かせていた。

あまりのそっくりさに、成人式で大学があった青森から地元の宮城に帰省した際には「久々に友人に会ったらリセットされていて、見分けてもらえなかった」と明かし、笑いを誘った。颯人は「ずっと担任してくれていた先生から『嘉人』と呼ばれた時はちょっとショックでした」と苦笑いしつつ、「でも3つ子ってこういう運命なんだろうな」と懐かしそうに振り返った。