おじいちゃんを大好きな犬が、隣に座った後のまさかの様子のTikTokが話題となっています。投稿したのは、チワマルの金くんと暮らす「うちのイッヌ」さん。投稿から63.9万回以上再生され、「じいちゃん愛されてる」「セコム発動！」といったコメントが寄せられています。

突然の場所取り合戦が勃発

登場するのは、チワマルの金くん。とある日のリビング、金くんはおじいちゃんの隣にぴったりと寄り添ってくつろいでいたといいます。おじいちゃんの隣は、金くんの指定席なんだそう。

そこへ突然、飼い主さんがお邪魔虫として、2人の間に割り込んできたんだとか。おじいちゃんと金くんの間に割り込んで座ると、金くんは居場所を失ってしまったんだそう。しかし、ここで諦めないのが金くんだといいます。

じいちゃんセコム発動！

金くんはすぐさま立ち上がり、おじいちゃんの反対側へダッシュ！再びおじいちゃんの隣をがっちりと確保したんだそう。素早い動きから、「おじいちゃんから絶対に離れないぞ」という強い意志が感じられますね。おじいちゃんの隣でうれしそうな金くんだったとか。

金くんは飼い主さんの行動が気になる様子で、飼い主さんがおじいちゃんの肩をトントンと叩くと、セコムが作動し始めたといいます。金くんは「おじいちゃんに触るな！」と言わんばかりに、飼い主さんに激しく吠えて威嚇を始めたんだそう。

世界で一番おじいちゃんが大好き

飼い主さんが手を伸ばすたびに、フェイントを交えながら「ワンッ！」と応戦する金くん。おじいちゃんと飼い主さんの間に無理やり体をねじ込み、全力でおじいちゃんを守ろうとする姿がかわいらしいです。

おじいちゃんも、自分を取り合ってくれる金くんの姿に、心なしかうれしそうな表情を浮かべていたといいます。金くんの健気でかわいいヤキモチは、家族の絆をより一層深めているようだったのでした。

この投稿には「おじいちゃんがうらやましい！」「取り合っているのがかわいすぎて笑ってしまう」「右側じゃないとダメなんだｗ」「おじいちゃんとワンちゃん、なんとなく似てる？」といった声が寄せられています。

投稿者である「うちのイッヌ」さんのアカウントでは、チワマルの金くんとおじいちゃんの爆笑必至な日常シリーズが他にもたくさん公開されています。見るたびに元気を分けてもらえますよ。

