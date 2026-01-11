長男と母への対応差が激しすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で367万回再生を突破し、「露骨すぎるwww」「想像以上で笑った」「無になってて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：長男と母をお見送りする犬→『態度』を比較してみた結果…想像の遥か上を行く『衝撃の差』】

お兄ちゃんへの神対応

YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」の投稿主さんは、『はな』ちゃんというコーギーの女の子と暮らしています。今回紹介したのは、家族のお見送りをするはなちゃんの姿です。なんでも、お兄ちゃんとお母さんへの対応差がすごすぎるのだとか…！

お兄ちゃんが出かけるときのはなちゃんは、家中を走り回ってとにかく落ち着きません。お兄ちゃんの周りをグルグルついて回ったり、お兄ちゃんを追って庭を疾走したり…。お見送りのあとは、「ちーん」と効果音が聞こえるほど落ち込むそうです。

お兄ちゃんを愛してやまないはなちゃんは、ついついお見送りが激しくなってしまうのだとか。

お母さんへの塩対応

対して、お母さんへのお見送りは…？

仕事に行くため、はなちゃんに声をかけたお母さん。しかし、はなちゃんはソファに寝転がったまま、お母さんに視線を送ることすらありません。そのだらけっぷりに、思わず「生きてる…？」と声をかけてしまうほど…。

ちなみに、はなちゃんは寝ているわけではないのだそう。お見送りを怠けつつも、目はギンギンに開いているといいます。また、お母さんがしつこく挨拶すると、後ろ足をピクッと動かしてささやかな挨拶を返してくれるのだとか。

いつも一緒にいるお母さんは、はなちゃんにとって「体の一部」といえるほど当たり前の存在になっているのかもしれません。あまりの対応差に笑ってしまうワンシーンなのでした♪

はなちゃんの露骨すぎる対応には「感情に出すぎててたまらない」「1番お世話してる人なぜか懐かれない説」「母を慰めてくれる人が必要だ…」などたくさんの反響がありました。

お兄ちゃんとおやつの勝敗

はなちゃんは、お兄ちゃんと同じくらい「食べること」が好き。そこで、おやつとお兄ちゃんではどちらを優先するのか検証してみたといいます。お兄ちゃんがでかける直前におやつを渡してみたそうです。

お見送りしたいけど、おやつも食べたい…！！おやつとお兄ちゃんを行ったり来たりしていたはなちゃんでしたが、最終的にはおやつを噛みながらお見送りをしたとか。

大好きなものは全部手に入れるはなちゃん、その気骨にパワーをもらえます！！

YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」には、はなちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「コギチューブ【犬と猫のゆるい生活】」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。