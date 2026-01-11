日テレNEWS NNN

■全国の12日（月・祝日）の天気
12日午前にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。日本海側は、午前中は広く雪が降り、大雪や猛ふぶきの所があるでしょう。午後はピークを越え、西日本の雪はやみますが、北陸や北日本日本海側は、夜にかけて雪が降り続きそうです。

12日夕方までの予想降雪量は、東北で80センチ、北陸・東海で70センチ、関東甲信で60センチ、北海道・近畿で50センチ、中国地方で30センチとなっています。

また、北海道から中国地方にかけて、30メートルから35メートルの最大瞬間風速が予想され、猛ふぶきとなる所がありそうです。交通が大きく乱れるおそれがあり、警戒が必要です。太平洋側は、晴れる所が多いでしょう。

朝の気温は全国的に低く、東日本や西日本でも氷点下の所が多いでしょう。路面が凍結する所がありそうです。日中は真冬らしい寒さとなり、10℃以上の所は関東や九州くらいにとどまりそうです。北陸や北日本は5℃以下で、北海道や青森は、各地で真冬日になるでしょう。万全の寒さ対策をしてお過ごしください。

予想最低気温（前日差）
札幌　　　-5℃（-7　2月下旬）
仙台　　　-1℃（-7　真冬）
新潟　　　0℃（-6　真冬）
東京都心　1℃（-12　真冬）
名古屋　　-2℃（-7　真冬）
大阪　　　0℃（-7　真冬）
広島　　　-1℃（-1　真冬）
高知　　　-2℃（-8　真冬）
福岡　　　3℃（-1　真冬）
鹿児島　　2℃（-3　真冬）
那覇　　　12℃（-4　真冬）

予想最高気温（前日差）
札幌　　　-3℃（-8　真冬）
仙台　　　5℃（-4　真冬）
新潟　　　3℃（-6　真冬）
東京都心　10℃（-6　真冬）
名古屋　　7℃（-3　真冬）
大阪　　　7℃（-6　真冬）
広島　　　7℃（-3　真冬）
高知　　　9℃（-2　真冬）
福岡　　　10℃（＋1　真冬）
鹿児島　　11℃（-2　真冬）
那覇　　　19℃（＋1　真冬）

■全国の週間予報
13日（火）は、低気圧が発達しながら北日本に近づき、14日（水）にかけて、冬型の気圧配置が再び強まりそうです。日本海側は雪や雨が降り、風も強く吹いて、荒れた天気となるでしょう。日本海側では15日（木）以降も、雪や雨の降る日が続く見込みです。

太平洋側は晴れる日が多く、空気の乾燥した状態が続くでしょう。火の取り扱いにご注意ください。13日は寒さが和らぎますが、14日以降、北海道は厳しい寒さが続くでしょう。