■全国の12日（月・祝日）の天気

12日午前にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。日本海側は、午前中は広く雪が降り、大雪や猛ふぶきの所があるでしょう。午後はピークを越え、西日本の雪はやみますが、北陸や北日本日本海側は、夜にかけて雪が降り続きそうです。

12日夕方までの予想降雪量は、東北で80センチ、北陸・東海で70センチ、関東甲信で60センチ、北海道・近畿で50センチ、中国地方で30センチとなっています。

また、北海道から中国地方にかけて、30メートルから35メートルの最大瞬間風速が予想され、猛ふぶきとなる所がありそうです。交通が大きく乱れるおそれがあり、警戒が必要です。太平洋側は、晴れる所が多いでしょう。

朝の気温は全国的に低く、東日本や西日本でも氷点下の所が多いでしょう。路面が凍結する所がありそうです。日中は真冬らしい寒さとなり、10℃以上の所は関東や九州くらいにとどまりそうです。北陸や北日本は5℃以下で、北海道や青森は、各地で真冬日になるでしょう。万全の寒さ対策をしてお過ごしください。

予想最低気温（前日差）

札幌 -5℃（-7 2月下旬）

仙台 -1℃（-7 真冬）

新潟 0℃（-6 真冬）

東京都心 1℃（-12 真冬）

名古屋 -2℃（-7 真冬）

大阪 0℃（-7 真冬）

広島 -1℃（-1 真冬）

高知 -2℃（-8 真冬）

福岡 3℃（-1 真冬）

鹿児島 2℃（-3 真冬）

那覇 12℃（-4 真冬）

予想最高気温（前日差）

札幌 -3℃（-8 真冬）

仙台 5℃（-4 真冬）

新潟 3℃（-6 真冬）

東京都心 10℃（-6 真冬）

名古屋 7℃（-3 真冬）

大阪 7℃（-6 真冬）

広島 7℃（-3 真冬）

高知 9℃（-2 真冬）

福岡 10℃（＋1 真冬）

鹿児島 11℃（-2 真冬）

那覇 19℃（＋1 真冬）

■全国の週間予報

13日（火）は、低気圧が発達しながら北日本に近づき、14日（水）にかけて、冬型の気圧配置が再び強まりそうです。日本海側は雪や雨が降り、風も強く吹いて、荒れた天気となるでしょう。日本海側では15日（木）以降も、雪や雨の降る日が続く見込みです。

太平洋側は晴れる日が多く、空気の乾燥した状態が続くでしょう。火の取り扱いにご注意ください。13日は寒さが和らぎますが、14日以降、北海道は厳しい寒さが続くでしょう。