高田純次『紅白歌合戦』にさらっと言及…「途中で寝ちゃったけどね」
俳優・コメディアンの高田純次（78）が、11日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演した。
【写真】今では健脚となった高田純次 片足でもふらつくことなくしっかり立つ
番組冒頭から大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の話題となり、上沼恵美子から「紅白見たんですか？」と聞かれ、高田は「途中で寝ちゃったけどね」とサラリ。「酒飲んでたから。矢沢まで待てなかったんですよ〜」と笑顔で語った。
上沼は「私は何年かぶりに見ました。ちゃんと見なかったんですけど、まあ、ほぼ見たかな」と冗舌。松田聖子、郷ひろみ、矢沢永吉らの話題で盛り上がった。
大みそか恒例『NHK紅白歌合戦』放送100年の節目となる2025年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」で、豪華アーティストの競演が実現。白組が優勝した。
