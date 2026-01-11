俳優で歌手の嶋大輔（61）が、11日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（隔週日曜正午）にゲスト出演し、同期の大人気アイドルグループとのエピソードを披露した。

81年に俳優として芸能活動を開始。82年にはソロ歌手としてデビューし、2作目の「男の勲章」で大ブレークした。

「同期がシブがき隊だったんですよ」。薬丸裕英、本木雅弘、布川智和による大人気アイドルグループも、81年にドラマデビューしていた。シブがき隊は王道アイドル、対する嶋は不良キャラ。方向性は違えど、同じ時代に活躍した。

シブがき隊からは、思いも寄らないことを言われているという。「（布川）敏和とか薬丸（裕英）は、俺たちが“楽屋に怒鳴り込んできた”とか言ってるんですけど、俺の記憶の中では行ってないんですよ」。とは言いつつ、「やられた方は覚えてますよ」と、布川らの言い分に理解を口にしていた。

番組内トークでは、俳優デビュー作で共演した俳優・杉本哲太の話も挙がった。嶋は「哲太は、電車の中で敏和をシメてます。これは本当です。本人が言ってますから大丈夫」とぶっちゃけ、笑いを誘っていた。