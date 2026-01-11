1月11日、京都競馬場で行われた第4Rで、レッドファーロに騎乗し1着となった西谷誠騎手（栗東・中内田充正厩舎）が、JRA障害通算200勝を達成した。管理する中内田充正厩舎の所属馬で挙げた節目の勝利となった。

レース後、西谷騎手は「リーチがかかってから長かったので皆に早くしろと言われていまして、今日達成できて良かったです。途中で勝つペースが落ちてしまいましたが、200勝できて良かったです」と安堵の表情を見せた。その上で、「気がついたらこの歳まで乗っていましたが、僕より先輩が頑張って乗っているので、もう少し頑張ってジョッキーをやろうと思います。一頭一頭、障害馬は時間がかかるので、それを楽しんで馬と一緒に競馬をやっています」と障害騎手としての思いを語った。

西谷誠騎手 JRA障害通算1500回騎乗達成

「お待たせしてすみません」

セレモニーには多くの後輩騎手が集まり、「本当にお待たせしてすみませんという感じですが、すごい人数が集まってくれて嬉しいです。両目を開けること、次の1勝に向けて頑張ります」と感謝の言葉を。最後は「寒い中集まっていただきありがとうございます。まだレースは続きますので、明日も楽しんでもらえれば、騎手一同嬉しいです。よろしくお願いいたします」とファンへ呼びかけた。