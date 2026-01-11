1月11日、京都競馬場で行われた11R・淀短距離ステークス（L・4歳上オープン・芝1200m）は、武豊騎乗の1番人気、ヤブサメ（牡5・栗東・石橋守）が勝利した。クビ差の2着にアンクルクロス（牡5・栗東・高橋亮）、3着にセッション（牡6・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:08.9（良）。

2番人気で坂井瑠星騎乗、デュガ（せん7・栗東・森秀行）は、12着敗退。

淀短距離S・ヤブサメと武豊騎手

ラストのキレ鮮やか

武豊騎乗の1番人気、ヤブサメの鮮やかな差し切りが決まりオープン初勝利を飾った。道中は手応えの良さそうな走りで中団を追走。直線にかける形で外から進出、末脚を伸ばすとラスト1ハロンから矢のような伸びを見せた。ゴール前は着差以上の完勝。短距離路線に楽しみな存在が現れた。

ヤブサメ 15戦5勝

（牡5・栗東・石橋守）

父：ファインニードル

母：ステラーホープ

母父：グラスワンダー

馬主：岡浩二

生産者：日進牧場

【全着順】

1着 ヤブサメ

2着 アンクルクロス

3着 セッション

4着 ナムラアトム

5着 グランテスト

6着 フィオライア

7着 プルパレイ

8着 イフェイオン

9着 ムイ

10着 ソウテン

11着 モズナナスター

12着 デュガ

13着 エナジーグラン

14着 マイネルレノン

15着 シュタールヴィント

16着 メイショウカゼマチ