Aマッソ・むらきゃみ、妊娠を発表 YouTubeで近況明かす「現在5ヶ月に入りまして安定期になります」
【モデルプレス＝2026/01/11】お笑いコンビ・Aマッソのむらきゃみ（37）が妊娠していることがわかった。1月11日、公式YouTubeチャンネルにて明らかとなった。
【写真】Aマッソむらきゃみ、サプライズで妊娠報告
「仲良し32人で近況報告会！」と題した動画を公開したAマッソ。32人の女性が個性豊かな近況を紹介していく中で、20人目に登場したむらきゃみは「愛さん」というニックネームで登場し「私事なんですが、この度妊娠しました」と妊娠を報告した。
続けて「現在5ヶ月に入りまして安定期になります。これからも穏やかに過ごしていきます」と明かし、周囲からは拍手が送られた。
むらきゃみは1988年6月16日生まれ、大阪府出身。2021年10月に週刊誌報道がきっかけとなり、コンビ揃って結婚していたことを公表している。2024年2月21日には「村上」から「むらきゃみ」に改名した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aマッソむらきゃみ、サプライズで妊娠報告
◆Aマッソ・むらきゃみが妊娠発表
「仲良し32人で近況報告会！」と題した動画を公開したAマッソ。32人の女性が個性豊かな近況を紹介していく中で、20人目に登場したむらきゃみは「愛さん」というニックネームで登場し「私事なんですが、この度妊娠しました」と妊娠を報告した。
むらきゃみは1988年6月16日生まれ、大阪府出身。2021年10月に週刊誌報道がきっかけとなり、コンビ揃って結婚していたことを公表している。2024年2月21日には「村上」から「むらきゃみ」に改名した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】