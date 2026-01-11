俳優で歌手の嶋大輔（61）が、11日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（隔週日曜正午）にゲスト出演し、若かりしころの芸能界エピソードを披露した。

81年に俳優として芸能活動を開始。82年にはソロ歌手としてデビューし、2作目の「男の勲章」で大ブレークした。

当時の人気はすさまじかったという。「バレンタインは銀蝿さんと同じ事務所だったじゃないですか。4トントラックが3台くらい来て」。事務所の駐車場にすら置けないほどの数が来たといい、「駐車場がチョコレートで満パンになっちゃうくらい」と明かした。タレント王林は「モテモテだ…」と絶句した。

ところが、華やかな芸能界の中で、肩身の狭い思いもしたという。「芸能界ではしゃべるな、見るな、笑うなというのがあったので」。当時の嶋はやんちゃな少年時代を経て、芸能界でも不良な硬派キャラ。清純なイメージのアイドルたちとの交流が禁じられていたという。

「隣に（松田）聖子さんがいても、河合奈保子さんがいても、感じるのはにおいだけです。聖子さん、いいにおいしたんですよ、当時。たまり（控え場所）で座るじゃないですか？その時だけは苦しかったですね。見ちゃいけないんです。イメージだって言って」

できることといえば、サングラスのすき間から、目線がバレないようにチラ見することだけ。「それが一番つらかったです。見たいのに。アイドルさんの全盛期だったので」とボヤいていた。