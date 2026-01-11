治安がいいと思う「香川県の自治体」ランキング！ 2位「丸亀市」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい年が明け、春からの新生活に向けて引越し先を検討し始める人が増える時期となりました。住まい探しにおいて利便性はもちろん大切ですが、毎日を安心して過ごすための「地域の安全性」は外せない条件の一つです。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安に関するアンケートを実施しました。その中から、治安がいいと思う「香川県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
2位：丸亀市／45票2位は、現存十二天守の一つである丸亀城で有名な丸亀市です。讃岐うどんの名店がひしめき合い、美食の街としても人気があります。瀬戸内海に面し、うちわの産地としても知られる伝統工芸の街。コンパクトにまとまった市街地と、穏やかな田園風景が広がっており、地域のつながりが深いことが安心感につながっています。観光地としての華やかさがありつつも、日常生活においては静かで落ち着いた環境が保たれています。
1位：高松市／78票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、香川県の県庁所在地・高松市でした。四国の玄関口として栄え、国の特別名勝である「栗林公園」などの名所も有する美しい街です。日本最大級のアーケード商店街があり、買い物や生活の利便性が非常に高い一方で、海沿いのサンポート高松などは開放感にあふれ、ゆったりとした時間が流れています。都市としての機能が成熟しており、公的なサービスや防犯対策が行き届いているイメージが強いようです。
