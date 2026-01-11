数多くのグラビアで独特の世界観を表現する人気の2.5次元モデル・あまつまりなさんが、週刊SPA!1月13・20日新春合併号（扶桑社）に登場しました。



【写真】落ち着いたスーツ姿のあまつまりなさん

同誌の妄想デートグラビア連載「このあと、どうする？」に登場。落ち着いたスーツ姿と妖艶なランジェリー姿のギャップで悩殺します。「息が詰まるようなこの場所で」（KADOKAWA）で知られる作家・外山薫さんが紡ぐシナリオを、“あまつ様”の愛称で親しまれている彼女がしっとりと演じます。「人混みの中、偶然再会した同級生。イルミネーションに彩られた東京で、止まっていた青春が動き出す─スーツを脱ぎ捨て、あの頃の君があらわになる…」で始まるめくるめくストーリーグラビアです。（撮影／青山裕企 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／菊地文子）



【あまつまりなさんプロフィール】

12月28日生まれ T164 「あまつ様」という愛称で人気の2.5次元モデルで、グラビアを中心に活動し、多数の媒体の表紙を飾る。趣味はコスプレ。特技は裁縫。最新情報はX（@R_Ap8_）、Instagram（@r_ap82_）