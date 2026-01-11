ベネズエラへの軍事攻撃、トランプ大統領にはどのような思惑があったのでしょうか。トランプ政権を取材しているワシントン支局の山崎大輔支局長に聞きます。

（山崎大輔支局長）

トランプ政権は西半球で支配力を強めるという方針のもと石油利権を獲得し中国やロシアを排除する狙いがありました。あわせて物価高で支持率が低迷するなか秋に行われる中間選挙に向け支持率を回復したいという思惑もあります。

去年のイランへの攻撃について支持層から大きな反発はなかったため今回のベネズエラでも短期間の軍事作戦ならば理解を得られると判断したものとみられます。

ただ、ロイター通信はトランプ氏がベネズエラ問題に注力していることに政権内から異論が出ていると報じています。

バンス副大統領やワイルズ首席補佐官らは中間選挙に向けて経済や医療など国内問題に集中するよう求めているということです。

■他国を威嚇「力こそ正義」象徴

――ということは、トランプ政権は、今後、外交上の動きよりも内政を優先していくことになるのでしょうか。

必ずしもそうとは言えません。ベネズエラへの攻撃後、キューバやコロンビア、メキシコ、さらに、デンマークの自治領グリーンランドにも軍事介入する可能性をちらつかせています。

トランプ氏はベネズエラでの石油利権の確保に続き、グリーンランドのレアアースに狙いを定めるなどベネズエラへの攻撃をいわば「みせしめ」にしてアメリカの要求を受け入れるよう迫るものとみられます。

さらには、反政府デモが続くイランについても軍事攻撃も辞さないと圧力をかけ軍事介入のオプションについてブリーフをうけたと報じられています。

年明け以降のベネズエラ攻撃とその後の他国を威嚇する発言は、トランプ政権の「力こそ正義」という考えを象徴しています。

ロシアのウクライナ侵攻や中国の南シナ海や東シナ海での威圧的行動、そしてアメリカの西半球を支配しようという動きは、まさに、力で世界を支配していく流れが広がっていることを表しています。

（1月11日放送『真相報道バンキシャ！』より）