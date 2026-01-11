野球評論家の高木豊氏が１１日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新した中で、阪神の連覇の条件について語った。

まずはチーム力について「充実期に入っているというか、そんな感じがする」と分析。近本の残留や森下、佐藤輝、大山のクリーンアップの充実ぶりを挙げた中で、条件があるとしたらとして「立石がどういう立ち振る舞いをし、どういう成績を残すかだよな」と語った。その上で「（立石が）レフトなのか６番のポジションなのか、ただここが仕上がったら、もうお手上げだよ、（他球団は）歯が立たんだろうな、今年は。坂本が８番でいて、ショートで外国人（ディベイニー）を取った。これがはまってみ？もう手の施しようがない」と評した。

その中で、一抹の不安として挙げたのは「及川と石井」の状態について。昨年、及川は６６試合に登板し、石井は５３試合に登板。それぞれ、大事なところで投げ続けていたこともあり「疲労がどうなのか。（昨年と）同じように投げられると思うか？試合数も減ってくればいいけど、同じように投げるのであれば相当負担がかかってくる」と話した。

そういったことも踏まえて「連覇というのは８０、９０％以上はあるな。普通にやればね。ただそこに故障とかね」とし、「やってみないと分からないけども、ざっと想像すると９０％以上はあるな」と分析。そして「みんな（優勝して）裕福になっていくからな。お金が入り裕福になる。裕福になると隙ができる。でも隙が逆になくなって、今年優勝したら来年もある。３連覇がある。今年優勝したら来年も優勝すると思う」と“予言”していた。