◇バレーボール 全日本高校選手権 男子決勝 東山（京都）3―1清風（大阪）（2026年1月11日 東京体育館）

東山が3―1（25―21、19―25、25―19、25―17）で清風を破り、日本代表・高橋藍（サントリー）が主将を務めた20年大会以来、6年ぶり2回目の優勝を飾った。

最後は2年生エースが決めた。第4セット、24―17から豪快なバックアタックを叩き込んだ。岩田は「みんながつないだボールなので最後は自分が決め切ると思って打った。最高のチームで日本一を獲れて嬉しい」と涙を拭った。

決勝の舞台でチームをけん引した。第1セットは16―19と劣勢の局面で立て続けに強打を決めて流れを変えた。バックアタックの8得点を含めチーム最多24得点を挙げ、母校を日本一に導き大会の最優秀選手に選出された。

過去2年は予選で姿を消した。20年の初優勝時に采配を振った後、退任していた豊田充浩監督（57）が昨春に復帰し再建に乗り出した。

軸に据えたのが岩田。中学時代に全中を制し、年代別の日本代表で主将を務めた逸材だ。昨秋の国民スポーツ大会決勝で鎮西（熊本）に敗れた後は得意のクロスだけでなくストレートの精度にも磨きを掛けた。努力を実らせ、豊田監督も「守備力は（高橋）藍が上だけど、2年の時のスパイク力を比べると岩田の方が強い球を打てる」と高く評価した。

春には最上級生になる。岩田は「自分が勝たせるエースになるために、もう1回磨いていきたい」と力を込めた。