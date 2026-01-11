甲子園大会で春夏通算7度優勝のPL学園（大阪）野球部OBによる懇親会が11日、大阪市内のホテルで開かれた。

取材に応じた桑田真澄OB会長（現オイシックスCBO）は、高校野球で導入が検討されている7回制について「野球は9回がいいと思います。9回だからこその面白みがある」と反対を表明した。

試合時間の短縮について理解を示した上で、「時代は試合時間を短縮する方向になっているので、そこをどういった形でするか」と思案。「イニング数の削減ではなく、もっと他の方法があると思います。たとえばストライクゾーンや攻守交代など、そういう他の視点で時間の短縮を考えると、単にイニングを少なくするのではない良い答えが出るのではないかと思う」と代案を示した。

ストライクゾーンの拡大については持論を展開。「高校野球はなぜ試合時間が早いかというと、ストライクゾーンが広いから。全部広くする必要はなくて、外と低めを（拡大して）投手有利、高めと内は（そのままにして）打者有利とか、そうすれば平等。いろいろな議論をして良い方向に向かえばいいと思います。ただ、自分自身の意見はいつも持っていたい」と明かした。

さらに、今年から高校野球で導入される指名打者制についても「投手も打席に立つことでいろいろと感じることがある」として反対の立場を表明した。