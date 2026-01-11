【大雪警報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市などに発表 11日19:33時点
気象台は、午後7時33分に、大雪警報を長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、津南町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市などに発表 11日19:33時点
佐渡では、暴風雪に警戒してください。中越では、大雪に警戒してください。新潟県では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■長岡市
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■三条市
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■柏崎市
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■新発田市
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■小千谷市
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■加茂市
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■十日町市
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■村上市
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
予想最大波高 7m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■糸魚川市
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■妙高市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■五泉市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■上越市
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■佐渡市
□暴風雪警報
12日明け方にかけて警戒
風向 北西
・陸上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
予想最大波高 7m
■魚沼市
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■南魚沼市
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■胎内市
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■聖籠町
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■阿賀町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■出雲崎町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■湯沢町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■津南町
□大雪警報【発表】
積雪 12日明け方にかけて警戒
12時間最大降雪量 60cm
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■粟島浦村
□波浪警報
12日昼前にかけて警戒
ピーク時間 11日夜遅く
予想最大波高 7m