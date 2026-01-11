松井珠理奈、結婚指輪のブランドなど明らかに 値段を夫が“名古屋らしく”回答
結婚した元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）とBOYS AND MEN・辻本達規（34 ※辻＝しんにょうは一点）が、11日放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 後11：45）に生出演した。
【写真】笑い合う場面も！指輪を披露した辻本達規＆松井珠理奈
2人は、1月7日に都内で結婚会見を行い、今回、全国ネット生放送に2ショットで仲むつまじい姿を披露。会見でもつけていた婚約指輪、結婚指輪がきらりと光った。
婚約指場は大粒の真珠をあしらったミキモトのもの、結婚指輪はラザール ダイヤモンドの「山びこ」だという。値段について「教えていただけるんですか？」と向けれると、辻本は「きしめん880杯分ぐらい」とらしく回答。
スタジオはきしめん1杯について「500〜600円？」「700円？800円？」と予想。和田アキ子は「具とか入ってたらちゃうで」と笑わせた。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立。辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍している。
