2026年「ミディアム／ボブ」はここで差がつく。 流行遅れに見せない“長さ・重さ・顔まわり”更新ポイント
ミディアムやボブは、長さを大きく変えなくても印象が変わりやすい反面、「ずっと同じに見える」「気づけば古くなっていた」と感じやすいスタイル。2026年はこれまでの定番バランスが少しずつ見直され、“なんとなく安心”だった形が重く映るようになることが予想されます。そこで今回は、大人世代が陥りやすい「流行遅れ見えしやすい」ミディアム／ボブを、今っぽく整えるための更新ポイントとともにチェックしてみましょう。
重さが下に溜まった「ワンレン気味」のミディアム／ボブ
毛先に厚みを残したワンレン寄りのミディアムやボブは落ち着いた印象が出る一方で、2026年の視点ではやや停滞感が出やすいスタイル。重さが下に集中すると、首元が詰まって見え、全体のシルエットも重心が低くなりがちです。
今っぽく見せるには、毛先を軽くしすぎるのではなく、重さの位置を分散させるのがポイント。中間にほんのり動きを仕込むことで、下重心を避けつつ、扱いやすさもキープできます。切りすぎず、でも溜めすぎない。その微調整がカギです。
長さを変えていない「中途半端レングス」のミディアム／ボブ
鎖骨あたりで何年も止まっている長さは、実は最も更新感が出にくいゾーン。結べるようで結べず、下ろしても決まりにくい…そんな曖昧さが、全体をぼんやり見せてしまう原因になります。
2026年は、長さをはっきり決めるのが正解。ミディアムなら「結べる前提」、ボブなら「顎下〜肩上」でラインを明確に。数センチの差でも、意志のある長さにすることで、スタイル全体が引き締まって見えます。
前髪・顔まわりを「更新していない」ミディアム／ボブ
分け目が固定された前髪や、一直線に落ちた顔まわりは、安心感はあるものの、どうしても“変わっていない印象”が残りがち。特に暗めカラーの場合、重さが強調されやすくなります。
2026年は前髪や顔まわりにほんの少し流れと段差を加えるのがおすすめ。隠すのではなく、輪郭に沿わせてなじませることで表情が柔らかく見えますし、全体の印象は大きく更新されます。
ミディアムやボブが古く見える理由は、年齢ではなく「バランスの止まり」にあることがほとんど。長さ・重さ・顔まわりのどれか一つを更新するだけでも、印象は今にフィットします。2026年は無理に変えすぎず、“少しずらす”感覚でスタイルを整えてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
