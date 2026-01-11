痩せにくいお腹＆下半身の引き締めに。１日１セット【体幹×股関節を整える】簡単ポーズ
年齢を重ねるにつれ、「体重は大きく変わらないのに、お腹や下半身だけが落ちにくい」と感じることはありませんか？その原因は、脂肪の増加ではなく、体幹や股関節まわりがうまく使えていないことにある場合も。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【エーカパーダアドムカシュバーナアーサナ】。体を支えながら股関節を動かすことで、下半身が“溜め込みにくい状態”へと整っていきます。
エーカパーダアドムカシュバーナアーサナ
（１）四つん這いの姿勢になって、身体を持ち上げる
▲ダウンドッグのポーズです
（２）片脚を脚の付け根から持ち上げ、上げきったらそのまま３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対の脚も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「重心が偏ってしまわないようにバランスをキープすること」がポイント。両手でしっかりと床を押し、お腹にしっかり力を入れて、脚を股関節から上げて骨盤をまっすぐにキープするように意識しましょう。痩せにくさを感じたときこそ、無理に追い込むより「整える」視点が大切。ぜひ習慣化してみてください。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
