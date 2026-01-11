【生年月日占い】2026年1月の運気UPにつながる《ラッキーなカラー＆アイテム》
風水の観点から見ると、身に着けるタイミングと相性は想像以上に大切な要素。少しだけ意識を向けることで運気UPに役立ちます。それでは生年月日から導かれる2026年1月の運気UPにつながる《ラッキーなカラー＆アイテム》を「YUKI's風水」の野口由起子がタイプ別にお届けします。
🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法
Lacmoi（ラックモア） ネイビー
運気は弱く現状維持のとき。あなたの身を守るネイビーカラーのジャケットは特におすすめです。身の回りの整理整頓・断捨離をしてきたる新しいスタートのための余裕を持っておいてください。
一年の中で特に運気が弱いとき。年始だからといって無理せず自身を労わることを優先してください。自己主張は控えて受け身の姿勢がよいでしょう。あなたの身を守るグレーのトップスは特におすすめです。
Salasvan（サラスヴァン） カーキ
現状維持のとき。こだわりや期待は手放して受け身の姿勢を意識するとよいでしょう。見間違いをしやすいときのため決断事は控えてください。あなたの身を守るカーキカラーのトップスは特におすすめです。
Bloomie（ブルーミー） フューシャピンク
運気は強く願いが叶いやすいとき。ただし、月後半にかけて徐々に運気は弱まるため早めの行動がよいでしょう。あなたをサポートするフューシャピンクカラーのリップは特におすすめです。
Ganarbien（ガナービアン） ネイビー
停滞していた運気はまだ完全には動き出していないため、お金に関してより慎重になる必要があるでしょう。貸し借りはNGです。あなたの身を守るネイビーカラーのニットは特におすすめです。
Palansophie（パランソフィー） レッド
再会運のあるとき。再びのご縁が強まるときです。あらためて以前にお世話になった方に感謝の気持ちを伝えてみるとよいでしょう。あなたをサポートする赤いネイルは特におすすめです。
Aulavignon（オーラヴィニョン） ゴールド
気持ちが浮つきがちなとき。判断も鈍るため一時の感情で決めたり動いたりしないほうがよいでしょう。現状維持のときです。あなたの集中力を高めるゴールドカラーのネックレスは特におすすめです。
Parvie（パルヴィー） ダークブラウン
年運は徐々に現状維持へと変化するときです。やるべきことは運気のサポートのある1月中に済ませておいてください。あなたをサポートするダークブラウンカラーのトップスは特におすすめです。
Surlouis（サールイ） ブラック
運気は弱く停滞するとき。年明けから頑張らずにゆっくりする時間を楽しんでください。予定は詰め込まないように気をつけましょう。あなたの身を守るブラックカラーのスカートは特におすすめです。
Devality（ディヴァリティ） サーモンピンク
運気は強く決断のとき。大きな決断だけではなく何事もここで決断しておきましょう。スムーズなスタートとなることでしょう。あなたを後押しするサーモンピンクカラーのバッグは特におすすめです。
Deviage（デヴィアージュ） シルバー
サポート運のあるとき。積極的に行動していきましょう。考えるよりも動いていくことで自然と道が拓けていくことでしょう。あなたを後押しするシルバーカラーのリングは特におすすめです。
Hanuexy（ハヌークシィ） グリーン
年運は現状維持へと変化しました。新しいことは控えて環境は変えずに守ることを意識しましょう。感謝の気持ちを忘れずに。あなたをサポートするグリーンカラーのバッグやポーチは特におすすめです。
特におすすめのアイテムを紹介していますが、それ以外でもラッキーカラーを積極的に身に着けることで、さらなる良運を引き寄せることができます。ぜひ今月のコーデの参考にしてみてくださいね。＜監修：「YUKI's風水」野口由起子a＞ ※TOP画像は生成AIで作成しています