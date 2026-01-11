¡Ú¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÌø¥ö±º¤¬½éÍ¥¾¡¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÄÊ¥À»Æá¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡þÂè34²ó Á´ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ·è¾¡ Ìø¥ö±º¡ÊÂçÊ¬¡Ë1-0¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë(11Æü¡¢¿À¸ÍÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥æ¥Ë¥Ð¡¼µÇ°¶¥µ»¾ì)
Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìø¥ö±º¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾43Ê¬¡¢Ìø¥ö±º¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éFWÂ¼¾åô¥²ÌÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é¤½¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢½é¤Î±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìø¥ö±º¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦ÅÄÊ¥À»ÆáÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£»×¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÅÄÊ¥Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ£À®´¶¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï½Ð¾ì³ð¤ï¤º¡£¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯´Ö¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃç´Ö¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿ÅÄÊ¥Áª¼ê¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢´¿´î¤Î¤¢¤Þ¤êÎÞ¤¹¤ëÁª¼ê¤ä¡¢¾Ð´é¤ÇÊú¤¹ç¤¦Ìø¥ö±º¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£