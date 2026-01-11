40・50代の毎日コーデに！【ZARA】大人が持ちたい「きれいめトートバッグ」

プライベートでもお仕事シーンでも毎日使える、きれいめバッグを新調したい！ 大人女性に似合うデザインを見つけるなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。今回は、シンプル & レザー調素材で上品見えするトートバッグをピックアップしました。

ステッチディテールがアクセントの上品トート

【ZARA】「マキシトートバッグ」\3,950（税込・セール価格）

ステッチや切り替えデザインがアクセントになるトートバッグ。レザー調素材やベージュカラーも、上品見えをサポート。きれいめにもカジュアルにもマッチしやすく、ヘビロテできる予感。取り外し可能なバッグインバッグ付きです。カラーはブラックもラインナップ。

シルエットを変えられるきれいめトート

【ZARA】「トートバッグ」\3,950（税込・セール価格）

シンプルなデザインで、洗練された雰囲気を醸し出すレザー調トートバッグ。サイドのフックを留めることで、シルエットを変えられるのがポイントです。サイズは幅28cm × 高さ31cm × マチ13cmという程よい大きさで、プライベートでも通勤でも活躍しそう。チョコレートカラー・グレーの2色展開です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M