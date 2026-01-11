【40代の後悔】「忙しいのにごめん」は、相手への甘えだった？ 謝罪ばかりの私が気づいた『本当のマナー』
言葉の選び方ひとつで、自分自身の心持ちや周囲の反応はガラリと変わるものです。自分では丁寧なつもりでも、実は相手に意外な印象を与えていることも……。今回はそんな「言葉選び」について、筆者の友人が体験談を聞かせてくれました。
謝ってばかりの私
「急に誘ってごめんね」
「忙しいのにごめんね」
以前の私は、何かにつけて謝るのが口癖でした。
悪いことをした自覚はなくても、波風を立てないために、いつも先回りして頭を下げていました。
当時は、それが円滑な人間関係を築くためのマナーだと思い込み、自分を低く見積もることが正解だと信じていたのです。
友人の一言がきっかけで
しかしある時、友人に「なんでいつも謝るの？ 私と一緒にいるのが、申し訳ないみたいだよ」と言われ、ハッとしました。
友人のその一言は、決して責める口調ではなく、私を思っての言葉でした。
私の「ごめんね」は、相手を思いやっているようで、実は相手に「気を使わせる」という負担をかけていたのです。
自分を卑下する人と一緒にいて楽しいはずがない。
そんな当たり前のことに、40代になって初めて気づいた私は、自分の言葉を見直す決意をしました。