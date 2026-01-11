ちゃんみなが主宰する新レーベル「NO LABEL ARTISTS」より、シンガーソングライター・ふみのが「favorite song」を本日2026年1月11日にリリース。これをもってデビューを迎えた。

「NO LABEL ARTISTS」は、ちゃんみながセルフプロデュース型アーティストを所属させるレーベルとして2026年元旦に設立を宣言したレーベル。HANAやちゃんみな自身が所属する「NO LABEL MUSIC」とは別レーベルとなり、B-RAVE×ちゃんみな×Universal Musicによって新たに立ち上げられた。

第一弾デビューアーティストとなったふみのは、ガールズオーディションプロジェクト「No No Girls」の最終選考まで進出したファイナリスト10名の一人。「No No Girls」参加時にはちゃんみなに「R&Bに革命が起こる歌声」と称され、最終審査ではちゃんみながふみのについて、「本当にこのオーディションを通してすごく成長した。“いい意味で、どこでもやっていける”存在だと思った。もっと素敵に輝ける場所があるだろうと思った。」と語っている。

デビュー曲「favorite song」のリリースは、「No No Girls」FINALから約1年という節目のタイミングにもなっている。ふみのは11日朝から日本テレビ系『シューイチ』にて、デビュー曲を生パフォーマンスで披露。同番組内では、本楽曲がちゃんみなから“贈り物”として提供された書き下ろし楽曲であることも明かされた。

「favorite song」は、ふみのをちゃんみな自身の視点で描き、自分自身を楽曲に見立てた可愛らしい歌詞の世界観に、エレキギターが印象的なポップロックのバンドサウンドを重ねた一曲。等身大でふみのらしい魅力が詰まった本作は、前向きなエネルギーに満ちた“ビタミンソング”として、彼女の本格的なアーティスト活動の第一歩、そしてこれから始まる物語を象徴する作品となっている。

同日19時にはミュージックビデオもプレミア公開された。本作MVは、“Song For You”と書かれたカセットテープがふみのの元に届くところからスタートする。ふみののありのままの姿を映すことをテーマに作り上げた本MVには、普段から愛用している私物などを美術に取り入れ、彼女らしさが溢れた作品に仕上がっている。

◆ ◆ ◆

■ふみの コメント

みんな！こんにちは！ふみのです。

たくさんの応援ありがとうございます！

これからきっと色々な経験をするだろうし、色々な感情と出会えると思う。

それを、歌にして、みんなと共有できること、本当にうれしく思います。

でも！まずは”favorite song”だね！！

とってもとっても最高で大好きな人からもらった、特別でお気に入りの曲。

私の背中は押してもらったから、これからは私がみんなを。

では！このへんで！バイバイ👋

ふみの

◆ ◆ ◆

■ちゃんみな コメント

ふみのと最終審査後何度も話し合いをしました

彼女がやりたい事はとても明確で、それにあたって最も良い形を実現する為に彼女も私も努力を重ねて、今日という日を迎えることが出来ました

セルフプロデュースとは、作曲とは、という事を教えながら私もまた彼女から新しい刺激を受ける日々でした

これから彼女のアーティスト人生を支える事も頑張りますし、こらから彼女がどんな世界を見せてくれるか本当に楽しみです

おめでとう！ふみの！

I’ｍ proud of you girl!!❤️

楽曲ついて：

これに関しては私が抱えるアーティスト全てに言えるのですが

作った曲は全て本人達の意見や言いたい事を中心にフランクに会話から産まれる事または汲み取るところから始まります

だから必然と彼女達が喜ぶといいな、好きって言ってくれると良いなと思いながら作曲に挑んでいます

ふみのに関してはデビュー曲として素晴らしい曲がいくつも本人にありました

彼女はシンガーソングライターなので私が作曲作詞をする必要は無いかなと思ってましたが

本人とスタジオにいる時、作って欲しいと言ってくれたので

私も私から見た彼女に向けた楽曲を作って見たかったので、私の想いや私の音楽がふみのにとって好きな歌になってくれればいいなと、愛を込めた楽曲をふみのがいる場で作りました

彼女はずっと黙ってニヤニヤしてました

『私の事お風呂とかでも考えてたんですか〜ﾆﾔﾆﾔ』とか言いながら

数日経ってふみのからこの曲で行きたいと連絡があり

熱いメッセージと共にｳﾙｳﾙ

もう感動しちゃって、彼女のFavorite songになれて良かったと、そしてこの曲と共に彼女が羽ばたいて行くと思うと普通に人間として幸せでした

まだまだある彼女の曲も本当に素晴らしいので楽しみにしておいて欲しいです！

この曲はデビューの私からの、ふみのからの、プレゼントみたいなものです！

皆様のFavorite songになりますように

愛を込めて

ちゃんみな

◆ ◆ ◆

◾️「favorite song」