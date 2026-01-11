神村学園の3年・徳村楓大「決勝では狙っていきたい」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく”冬の主役たち”。

準決勝で尚志を相手に1-1からのPK戦の末に振り切って、選手権では初の決勝進出を果たした神村学園の左ウイング・徳村楓大（FC町田ゼルビア内定）ついて。今季、1年を通してポイントゲッターとして活躍してきた男は、今大会、「周りに点を取らせる男」として躍動している。

高円宮杯プレミアリーグWESTにおいてチーム最多11ゴールをマークし、インターハイでも1ゴールをマークしている徳村。切れ味抜群のドリブルと相手のギャップに飛び込んでいくセンス、そしてシュートスキルを持ったアタッカーに対し、徐々に複数のマークを当ててくるチームが増えた。

今大会はそれが顕著に出ている。徳村にはマッチアップするDFに加え、サイドハーフやボランチがサポートに入って、ドリブルを封じに来た。それに対して、徳村は冷静に対応した。

「自分が決めたいという気持ちはありますが、それ以上にチームが勝利するためには何をすべきかと考えた時に、逆に僕のところにマークが集中することを逆手に取ろうと思ったんです」

自分の元に枚数が来るということは、当然ほかが空く。両サイドバックが高い位置をとって来るシステムの中で、自分がハーフスペースを取ることで逆サイドとサイドバックの攻撃参加を活用できる。そう考えてから立ち位置を変化させるようになった。

ワイドではなく、相手の間を動きながら取ったり、日郄と左右を入れ替わったりして、横や斜めに積極的に動くことで相手は、マークのスライドやカバーリングが間に合わず、誰が食いついていけばいいか難しくなる。

その上、「寄ってきた瞬間にドリブルでプレスをかわしてから裏のスペースや逆サイドを狙ったり、「引きつけて、シンプルにはたく」いうプレーで相手をひっくり返したりすることを狙っています」と口にしたように、無闇に突破のドリブルで仕掛けることなく、周りを生かすドリブルやワンタッチプレーなどで周りを活用。逆に1対1になったら一気にドリブルで突破を仕掛ける。

「突破のドリブルと食いつかせるドリブルを使い分けながら、倉中と日郄、両サイドバックの攻撃参加をポイントにしていくことを考えています」

このが相手を混乱させ、チームを活性化させた。3回戦の水口戦では左サイドバックの荒木仁翔のオーバーラップを引き出し、サポートに回ると、MF岡本桂乙の落としを受けてから、突破と見せかけて冷静に横パスでFW倉中悠駕の先制弾をアシスト。3点目も右サイドの突破からニアに走り込んでファーを開けてFW日郄元のゴールを引き出し、4点目も荒木のオーバーラップを引き出したことで生まれた。

準々決勝の日大藤沢戦では0-0で迎えた前半29分、ショートカウンターから一度サイドバックの裏を狙うランニングをして中央を開けた後に、クサビのパスが引っかかり、そのこぼれを福島が拾った瞬間、自ら作った中央のスペースに素早く潜り込む。福島からの縦パスを受けると、DF3人に囲まれながらもキープして、少し膨らんで前を向いた倉中へ繋いで先制弾をアシスト。

さらに後半8分には中盤のルーズボールを加速して拾ってショートカウンターを仕掛け、マッチアップしたCBを引きつけてから左を越してきた倉中へ技ありのスルーパスで追加点をアシスト。パスを出した後も、相手を引きつけて、かつリターンをもらえるように加速してサポートをしていたこともゴールに結びつく要因になった。

尚志との準決勝でもサイドバックの裏のスペースを狙ってきた相手に対して、最終ラインまで戻って守備をしたり、中盤のサポートや相手を引きつけるドリブル、そしてリズム良いパス出しを駆使したりして攻守のリズムを生み出す一役を担っていた。

「リーグ戦では日郄と倉中がサポートや作りの部分で頑張ってくれたからこそ自分が空いて、ゴールを決められるというシーンが多かった。だからこそ、今回は逆に自分が身体張りながら2人の得点が引き出せているのは嬉しいです。もちろん自分のゴールも狙っているので決勝では、献身的なプレーをしながらも、狙えるところは狙っていきたいと思います」

貪欲な姿勢を持ちながらも、チームのために役割を把握して遂行できる力を持つ。ドリブルだけではなく、組織の一員としても変幻自在にアジャストできる能力は、決勝でも大きなエネルギーを生み出すことは間違いない。（安藤隆人 / Takahito Ando）