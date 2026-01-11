◇バレーボール 全日本高校選手権 女子決勝 金蘭会（大阪）3―0就実（岡山）（2026年1月11日 東京体育館）

金蘭会が3―0（25―20、29―27、28―26）で就実を下し、7年ぶり4回目の優勝を飾った。昨夏の全国高校総体（インターハイ）に続く2冠も達成した。

選手に胴上げされた池条義則監督（64）は「正直7年も空いていたのかと思う。インターハイで優勝した時は“まだ春高がある”と胴上げを拒否した。インターハイの分も胴上げされて良かった」と相好を崩した。

第2セット、第3セットはジュースにもつれ込んだが、粘り強くボールを拾い相手のミスを引き出した。

エースで主将の馬場柚希（3年）は大会を通じてチームを引っ張り最優秀選手に選ばれた。決勝は6得点にとどまったが「いつもに比べてスパイク、ブロックを決められなかったが、周りに助けられた。自分たちのスローガンである、つなぐバレーができた。全員で勝ち切れた」と胸を張った。

セッターとスパイカーの二刀流で貢献した丹山花椿（3年）は「いい展開の時も苦しい展開の時も楽しんでプレーできた」と達成感をにじませた。