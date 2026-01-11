【ロンドン＝市川大輔】Ｘ（旧ツイッター）に導入された生成ＡＩ（人工知能）による画像編集機能を悪用し、他人の画像を性的な画像に加工した投稿が相次いでいる問題で、英国のリズ・ケンドール科学・イノベーション・技術相は９日、改善が見られない場合、国内でＸのサービスを禁止する可能性に言及した。

英メディアが報じた。

Ｘは米実業家イーロン・マスク氏のＡＩ開発企業「ｘＡＩ」の傘下で、画像編集にはｘＡＩが提供する生成ＡＩ「Ｇｒｏｋ（グロック）」が使われている。ｘＡＩは９日、画像編集機能の利用を有料会員に限定したが、ケンドール氏は「料金を払えば容認されることではない」と指摘した。

Ｘを巡っては、英国以外の国・地域からも批判が出ている。ロイター通信によると、欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は８日、Ｘに対し、グロックに関連する文書を２０２６年末まで保管するよう命じた。欧州委の報道官は「コンプライアンス（法令順守）に関する疑念を抱いているため、内部文書を廃棄しないよう求める」と説明した。また、インドネシアは１０日、グロックのサービスへのアクセスを一時的に遮断した。

Ｘは２５年１２月下旬、投稿画像を選び、指示文を入力すると、それに沿った画像が生成される機能を追加した。