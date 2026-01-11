スタイリッシュなファッションにも注目が集まる人気日本人女子レスラーが、オフを満喫する自撮りショットを公開。鮮やかな私服コーデでファンを魅了した。

【画像】日本人女子、鮮やかな“カラフル私服”自撮り

WWE女子スーパースターのアスカが7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。カラフルな私服でショッピングを楽しむ自撮りショットを公開した。

写真にはカラフルなパネルカラーが斬新な大判マフラーを巻き、「MoMA（ニューヨーク近代美術館）」のショッパーを片手に笑顔を見せる彼女が写っている。日本時間6日に放送され、自身も出演したWWE「RAW」がニューヨーク・ブルックリンで開催されたこともあり、充実したオフを過ごしたものと思われる。

ファンからも「皇后、自分にご褒美をあげて」「ナイススカーフ！」「誰も彼女には敵わない」とコメントが。一方で、同大会で相棒カイリ・セインと保持していたWWE女子タッグ王座を失ったばかりとあってか、「私たちの永遠のGOAT」「2026年の旅を楽しみにしてる。再び前進・上昇していきましょう」「ベルト残念 悔しいよ」とエールを送るコメントも見られた。

怪我からの復帰後、長く続いていた旧友イヨ・スカイらとの抗争はタイトルを奪われるという形で区切りとなるのか。舞台を欧州ツアーへと移したストーリーの次なる展開に注目だ。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved