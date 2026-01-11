医者から『後ろ足の筋肉』を褒められた小型犬→飼い主だけが知っている『本当の理由』に5万いいね「自主トレで草」「忍者犬すげぇｗｗ」の声
動物病院の先生から『後ろ足の筋肉』を褒めてもらったというポメラニアンさん。お散歩の賜物だと言われたものの…実は、飼い主さんだけが知っている『本当の理由』があって…。
驚きの理由とまさかの光景は記事執筆時点で137万回を超えて表示されており、5.1万件のいいねが寄せられることとなりました。
動物病院の先生に『後ろ足の筋肉がとてもしっかりしてますね。散歩たくさん連れていってあげてて偉いです。』って言われたけどたぶん違うと思う。 pic.twitter.com/rrUCOzxy3k- あさぽん/ポメラニアンのしもべ (@asaponta_9) December 30, 2025
獣医から『後ろ足の筋肉』を褒められた小型犬
Xアカウント『@asaponta_9』に投稿されたのは、ポメラニアン「むぎ」くんのお姿。
獣医さんに後ろ足を褒められた本当の理由とは…？
この日、動物病院を受診したむぎくんは獣医さんに『後ろ足の筋肉』を褒められたそう。『後ろ足の筋肉がとてもしっかりしてますね。散歩たくさん連れていってあげてて偉いです。』
そう言ってくれる獣医さんの言葉をありがたく受け止めつつも、『たぶん違うと思う』そう心の中で呟かずにはいられなかったという飼い主さん。
飼い主だけが知っている『本当の理由』が話題
『たぶん違う』というのは、足の筋肉がしっかりしているという事実ではなくその理由の部分。
こんなに飛ぶの…！？驚きのジャンプ力を披露するお姿
確かにむぎくんの後ろ足の筋肉が発達していることは飼い主さんも重々承知しているものの、それはお散歩の賜物…ではなく、他に理由があるというのです。
それは…むぎくんの『自主トレ』。キッチンカウンターを覗くために繰り出すむぎくんのジャンプ力は、到底その小さな身体から生み出せるようなものとは思えないほどのものなのだそう。
跳躍力に定評のあるポメラニアン「むぎ」くん
『そんなに飛べるの…？』そう言わずにはいられない脅威のジャンプ力を活かした観察、監視はもちろん、お散歩中には張り切りすぎて二足歩行で歩き始めてしまうことも。
飼い主さんとしては足腰に負担を掛けないようにやめさせたいところではあるものの、鍛えられすぎたむぎくんの後ろ足を鎮めることはなかなか難しいのだとか。
お散歩中にも二足歩行になってしまうむぎくんのお姿
むぎくんが見せた驚きのジャンプ力、まさかの理由は多くの人々を驚かせると同時にほっこりと和ませることとなったのでした。
兄「ぽん太」くんとむぎくんの後ろ姿
この投稿には「自主トレの成果だったか…」「すげぇ」「忍者犬…！」「ポメってこんなに飛ぶのか」「上から撮影してるのか思ったら横やん！」「相変わらずすごいジャンプ力」など多くのコメントが寄せられています。
仲良しポメラニアン兄弟の日常
2024年1月3日生まれのむぎくんには、2016年4月30日生まれの兄ポメ「ぽん太」くんという大切な存在も。赤ちゃんの頃からたくさんのことを教えてくれたぽん太くんのことが大好きで、毎日いつでもどこでも一緒に過ごしているのだといいます。
いつでも一緒に過ごしているポメラニアン兄弟
飼い主さんに溺愛されながら、それぞれ個性溢れるマイペースな日常を堪能するポメラニアン兄弟の日常は多くの人々にポメラニアンの魅力を発信し続けています。
ご対面 pic.twitter.com/N1RUrQbnON- あさぽん/ポメラニアンのしもべ (@asaponta_9) March 9, 2024
新年から文句の多いポメ pic.twitter.com/xJ93zU6JNY- あさぽん/ポメラニアンのしもべ (@asaponta_9) January 5, 2026
今日も登校中の小学生達を笑顔にするポメ pic.twitter.com/dW8wkPfE5t- あさぽん/ポメラニアンのしもべ (@asaponta_9) September 11, 2025
写真・動画提供：Xアカウント「@asaponta_9」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。