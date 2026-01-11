2026年1月12日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
身びいきの強さで周囲の不興を買う暗示が……。公平さを大切に。
安請け合いはトラブルのもと。自分にできるか熟考しよう。
不機嫌になりがち。乱暴な態度で周囲を不快にさせないように。
簡単にイエスの返事はしないこと。思わぬ落とし穴がありそう。
行動範囲を広げるとトラブルに遭うかも。いつも通りに過ごそう。
後輩のお世話は積極的にして。あとで助けてもらえそう。
自分が本当は何をしたいのかを考えて。未来が開けるはず。
書物に幸運が。専門書や雑誌、カタログ、何でも読んでみて。
周囲のムードメーカーになれる日。夢を語るのが秘けつ。
行動範囲を広げて。初めての場所に大きなラッキーがありそう。
レジャーを満喫できる日。空気のおいしい場所で過ごそう。
心からリラックスできる相手が登場。親友になれるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
身びいきの強さで周囲の不興を買う暗示が……。公平さを大切に。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
安請け合いはトラブルのもと。自分にできるか熟考しよう。
10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
不機嫌になりがち。乱暴な態度で周囲を不快にさせないように。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
簡単にイエスの返事はしないこと。思わぬ落とし穴がありそう。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
行動範囲を広げるとトラブルに遭うかも。いつも通りに過ごそう。
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
後輩のお世話は積極的にして。あとで助けてもらえそう。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
自分が本当は何をしたいのかを考えて。未来が開けるはず。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
書物に幸運が。専門書や雑誌、カタログ、何でも読んでみて。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
周囲のムードメーカーになれる日。夢を語るのが秘けつ。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
行動範囲を広げて。初めての場所に大きなラッキーがありそう。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
レジャーを満喫できる日。空気のおいしい場所で過ごそう。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
心からリラックスできる相手が登場。親友になれるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)