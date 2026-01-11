「家庭円満の権化」DAIGO、結婚10周年記念に娘の「アーティスティック」なイラストTシャツを披露！
ミュージシャンでタレントのDAIGOさんは1月11日、自身の自身のX（旧Twitter）を更新。結婚10周年記念の娘のイラストTシャツを披露しました。
コメントでは「めちゃくちゃ素敵！！！」「もうあれから10年かぁ！」「素敵な記念日になりましたね」「10年でKSKキメ続けてるの尊すぎるだろ…娘ちゃんのTシャツとか、もう家庭円満の権化じゃん…」「イラスト素敵です」「アーティスティックですね」と祝福の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「もう家庭円満の権化じゃん…」DAIGOさんは「結婚10周年！」とつづり、2枚の写真を投稿。DAIGOさんと妻で俳優の北川景子さんとの結婚10周年をお祝いする豪華なケーキプレートと、イラストが描かれた白いTシャツを披露しています。DAIGOさんは「#結婚10周年 #本当にありがとう #娘のイラストを #Tシャツに #KSK #ナイトフラワー公開中」とハッシュタグを添え、白いTシャツのイラストは、娘が描いたものであることを明かしています。
プロポーズの言葉は「KSK」今回の投稿にもハッシュタグが添えられている「KSK」は、DAIGOさんから北川さんへのプロポーズ「Kekkon Shite Kudasai（結婚してください）」を略した言葉。2016年に開かれた結婚披露宴では、DAIGOさんからのサプライズ楽曲としても披露されました。憧れの夫婦として知られるDAIGOさんと北川さん。これからも仲の良い夫婦や家族の様子が伝わる投稿に期待したいですね！
