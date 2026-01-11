俳優の満島真之介（36）がMCを務める日本テレビ系「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）の11日放送で、ゲスト出演した人気俳優の年齢に驚く場面があった。

番組オープニングでは、名乗らずに電話をかけてきたゲストが誰かを予想するのが恒例だが、満島は「めっちゃ特徴的な声だな…藤木さんじゃない？」と共演経験のある俳優・藤木直人の名前を口に。そして予想が当たって藤木と対面すると「やったー！」と表情を崩して喜んだ。

藤木とは2013年放送のドラマ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」第2期（テレビ朝日）で共演。満島は「俺、デビューしてまだ2年目とか…藤木さんに付いてる研修医みたいな感じだった」と役柄を振り返った。

年齢を聞かれた藤木は「53（歳）だよ」と回答。すると満島は「いやだからもうおかしいって。ずっと変わらなくないですか？一番最初に会った時から一緒なんですけど、時止まってます？」と藤木の若々しいルックスにツッコミ。「変わるよ。一緒じゃねえよ」と笑う藤木に、EXIT・兼近大樹は「俺も初めて見た時から変わってない」と2000年の「ナースのお仕事3」（フジテレビ系）を挙げて車内は大盛り上がりとなった。

「あの時の新人のペーペーの感じのままです」と兼近からいじられた藤木だったが、「ペーペーの感じが残ってるんだったらヤバいよ」と楽しそうに笑っていた。