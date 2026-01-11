¡Úµð¿Í¡Û´Ý²Â¹À¡¡À®¿Í¼°¤Ïà°õäÆá¡©¡¡16Ç¯Á°¤Îµ²±¡Ö¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤¿¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£µÇ¯Á°¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÀ®¿Í¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿£²£°ºÐ¤Î´Ý¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¿´µ¡°ìÅ¾¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¯¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¸µÃ¶¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¿Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤Ä¤¤¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤»¤ëºÇ¸å¤ÎàÂçµÁÌ¾Ê¬á¤È¤¤¤¦¤«¡£¡ØÀ®¿Í¼°¤¬¤¢¤ë¤ó¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë°õäÆ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ØÀ®¿Í¼°¡ª¡Ù¤È¡×¤ÈÀ²¤ì¤ÎÆü¤ò¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎàµÙÂ©»þ´Öá¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÀèÇÚÁª¼ê¤é¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸µÃ¶¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÃæ¤Ç¡¢¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿´Ý¤¬µÙ¤à¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÎÀ¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¦¥¤¡¼¥¯¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¹Åç¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¡£¡Ö¡Ê¼Â²È¤Ë¤Ï¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸µÃ¶¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢£µÆü¤«¤é¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¡¢£²¡¢£³¡¢£´Æü¤°¤é¤¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢£µÆü¤«¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡ÊÎý½¬¡Ë¡×¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¿·À®¿Í¤¬°ì·³¤ÎÉñÂæ¤òÌ´¸«¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Öº£¤Ï¡Ê¼ã¼ê¤¬Îý½¬¤ò¡Ë¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇµÕ¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»þÂå¤ÎÊÑ²½¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌîÂ¼¡Ê¸¬ÆóÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤µ¤ì¤Æ¤¿»þ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡Ø¤â¤¦£±¿Í¤Î¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµó¤²¤Æ¤¿¡£¡Ø¾¡¤Æ¤ä¡ª¤â¤¦£±¿Í¤Î¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤ØÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¿·À®¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤«¤ËÎ§¤»¤é¤ì¤ë¤«¤¬¡¢À®Ä¹¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£